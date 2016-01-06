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    Число жертв атак ИГ у крупнейших нефтяных портов Ливии достигло девяти

    Пожар, возникший в ходе нападения террористов, распространился на пять нефтяных резервуаров

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Девять человек стали жертвами атак боевиков радикальной группировки "Исламское государство" близ крупнейших экспортных терминалов Ливии Эс-Сидр и Рас-Лануф, еще более 40 человек получили ранения, передает Report со ссылкой на агентство Рейтерс.

    Ранее сообщалось о двух погибших охранниках порта Эс-Сидр.

    Как сообщил представитель охранников Али аль-Хасси, оба порта остались под контролем Ливии, однако столкновения с боевиками, начавшиеся в понедельник, продолжаются до сих пор. По его словам, на месте столкновений были обнаружены тела 30 террористов.

    Пожар, возникший в ходе нападения, распространился на пять нефтяных резервуаров – четыре в порту Эс-Сидр и один в Рас-Лануф. Два очага пожаров возникли в результате артобстрела со стороны боевиков.

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