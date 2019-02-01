Число жертв аномальных морозов в США превысило 20 человек

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 21 человек стал жертвой морозов, установившихся на Среднем Западе США.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Fox News.

Некоторые люди замерзли насмерть на улицах и в своих домах, другие погибли в результате аварий и несчастных случаев, вызванных метелью. В больницы поступают сотни человек с простудой и обморожениями.

В Рокфорде (штат Иллинойс) столбик термометров опустился до рекордных минус 34 градусов. В Чикаго также установлен рекорд столетней истории метеонаблюдений - минус 29 градусов. В Мэдисоне в штате Висконсин в четверг было минус 32.

Ранее сообщалось о 12 жертвах холодов в США.