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    Число жертв аномальных морозов в США превысило 20 человек

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 21 человек стал жертвой морозов, установившихся на Среднем Западе США.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Fox News.

    Некоторые люди замерзли насмерть на улицах и в своих домах, другие погибли в результате аварий и несчастных случаев, вызванных метелью. В больницы поступают сотни человек с простудой и обморожениями.

    В Рокфорде (штат Иллинойс) столбик термометров опустился до рекордных минус 34 градусов. В Чикаго также установлен рекорд столетней истории метеонаблюдений - минус 29 градусов. В Мэдисоне в штате Висконсин в четверг было минус 32.

    Ранее сообщалось о 12 жертвах холодов в США. 

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