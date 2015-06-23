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    Число жертв аномальной жары в Пакистане за сутки составило 200 человек

    Правительство провинции Синд объявило о введении в больницах чрезвычайной ситуации

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/  По меньшей мере 400 человек скончались из-за аномальной жары на юге Пакистана, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. 

    "Только за минувшие сутки скончались не менее 200 человек", - приводит индийский телеканал NDTV слова представителя больницы города Карачи.

    Минувшая суббота стала самым жарким днем года в Карачи - административном центре провинции Синд и крупнейшем городе страны. Столбики термометров там поднялись до 45 градусов Цельсия, а в округах Джейкобабад, Ларкана и Суккур было зарегистрировано 48 градусов. 

    Правительство Синда объявило о введении в больницах чрезвычайной ситуации, вернув на работу всех врачей, которые находились в отпусках. 

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