Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Число жертв аномальной жары в Пакистане превысило 800 человек. Погибшие, в основном, - пожилые люди из бедных семей, сообщает Report со ссылкой на BBC News.
Так, в городе Карачи скончались 780 человек, еще более 30 жертв были зарегистрированы в других частях провинции Синд.
Столбики термометров во вторник, 23 июня, поднимались до отметки 45 градусов по Цельсию. Власти объявили 24 июня выходным днем, чтобы люди оставались дома.
News DepartmentАвтор новости
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