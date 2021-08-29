Число жертв ракетного удара США в Кабуле возросло до семи

Число жертв ракетного удара, который Вооруженные силы США нанесли по афганской столице, возросло до семи.
Как передает Report, об этом проинформировала газета
Согласно поступающим данным, в результате атаки ВС США были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. По словам американской стороны, целью удара была машина террориста-смертника, намеревавшегося атаковать аэропорт. Из-за большого количества взрывчатки в автомобиле после ракетного удара произошли вторичные взрывы.
По информации афганских СМИ, инцидент произошел в кабульском районе Хаджи-Бугра, который примыкает к взлетно-посадочной полосе аэропорта.