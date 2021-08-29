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Число жертв ракетного удара США в Кабуле возросло до семи

Число жертв ракетного удара США в Кабуле возросло до семи Число жертв ракетного удара, который Вооруженные силы США нанесли по афганской столице, возросло до семи.
Другие страны
29 августа 2021 г. 20:48
Число жертв ракетного удара США в Кабуле возросло до семи

Число жертв ракетного удара, который Вооруженные силы США нанесли по афганской столице, возросло до семи.

Как передает Report, об этом проинформировала газета Afghanistan Times.

Согласно поступающим данным, в результате атаки ВС США были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. По словам американской стороны, целью удара была машина террориста-смертника, намеревавшегося атаковать аэропорт. Из-за большого количества взрывчатки в автомобиле после ракетного удара произошли вторичные взрывы.

По информации афганских СМИ, инцидент произошел в кабульском районе Хаджи-Бугра, который примыкает к взлетно-посадочной полосе аэропорта.

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