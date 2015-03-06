Число женщин-парламентариев за последние 20 лет выросло вдвое

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ За последние 20 лет число женщин-парламентариев выросло вдвое. Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Межпарламентского союза.

Количество стран, где женщины-законодатели составляют 30%, за два десятилетия выросло с пяти до 42. А число парламентов, где доля женщин составляет 40%, увеличилась с одного до 13. Причем по количеству депутатов прекрасного пола африканские страны догоняют и даже обгоняют Европу и Америку.

При этом эксперты Межпарламентского союза с тревогой отмечают, что в 2014 году этот процесс резко затормозился и доля женщин-законодателей практически не увеличилась.