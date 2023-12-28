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Число заявок на пособие по безработице в США выросло

Число заявок на пособие по безработице в США выросло Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 12 тыс. - до 218 тыс. человек.
Другие страны
28 декабря 2023 г. 18:55
Число заявок на пособие по безработице в США выросло

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 12 тыс. - до 218 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в отчете Министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 206 тыс., а не 205 тыс. человек, как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали роста до 210 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Среднее число заявок на пособие по безработице в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, снизилось до 212 тыс. с пересмотренных 212,25 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие американцев за неделю, завершившуюся 16 декабря, увеличилось до 1,875 млн по сравнению с пересмотренными 1,861 млн человека неделей ранее.

Эксперты также в среднем ожидали его роста до 1,875 млн, но с объявленного ранее уровня предыдущей недели в 1,865 млн человека.

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