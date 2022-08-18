Число заявок на пособие по безработице в США уменьшилось

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 2 тысячи и достигло 250 тысяч человек.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 2 тыс. и достигло 250 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило Министерство труда страны США.

По пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 252 тыс., а не 262 тыс., как сообщалось до этого.

Аналитики в среднем ожидали повышения количества заявок до 263,5 тысячи по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущей недели, сообщает Bloomberg.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, снизилось на 2,75 тыс. - до 246,75 тыс.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 6 августа, повысилось до 1,437 млн с пересмотренных 1,430 млн в предшествующую неделю.