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Число заявок на пособие по безработице в США уменьшилось

Число заявок на пособие по безработице в США уменьшилось Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 2 тысячи и достигло 250 тысяч человек.
Другие страны
18 августа 2022 г. 17:31
Число заявок на пособие по безработице в США уменьшилось

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 2 тыс. и достигло 250 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило Министерство труда страны США.

По пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 252 тыс., а не 262 тыс., как сообщалось до этого.

Аналитики в среднем ожидали повышения количества заявок до 263,5 тысячи по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущей недели, сообщает Bloomberg.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, снизилось на 2,75 тыс. - до 246,75 тыс.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 6 августа, повысилось до 1,437 млн с пересмотренных 1,430 млн в предшествующую неделю.

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Версия на английском языке US jobless claims fall

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