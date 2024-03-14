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Число заявок на пособие по безработице в США снизилось на 1 тысячу

Число заявок на пособие по безработице в США снизилось на 1 тысячу Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 1 тыс., до 209 тыс.
Другие страны
14 марта 2024 г. 16:56
Число заявок на пособие по безработице в США снизилось на 1 тысячу

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 1 тыс., до 209 тыс.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Минтруда США.

По пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 210 тыс., а не 217 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем ожидали роста числа заявок на 1 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, до 218 тыс.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось до 208 тыс. по сравнению с 208,5 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 2 марта, поднялось до 1,811 млн с пересмотренных 1,794 млн неделей ранее.

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Версия на английском языке Number of jobless claims in US down by 1,000

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