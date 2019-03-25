Число заразившихся вирусом Эбола в ДР Конго превысило 1 тыс. человек

Число жителей Демократической Республики Конго (ДРК), заразившихся вирусом Эбола с конца июля 2018 года, превысило 1 тыс. человек, около 630 из них умерли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в ночь с воскресенья на понедельник министерство здравоохранения страны в своем Twitter.

"Ситуация на воскресенье, 24 марта 2019 года: всего 1009 случаев [заболевания], в том числе 944 подтвержденных и 65 вероятных", - отмечается в сообщении.

Умерли 629 человек, 321 выздоровели, расследуются 240 подозрительных случая. В течение суток 24 марта были выявлены 10 заболевших и 4 умерших от болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ). С 8 августа вакцинацию прошли 91 286 человек.