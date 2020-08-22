Число заразившихся в Индии выросло за день на рекордные 69,8 тыс.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии выросло за сутки на 69 878, что стало рекордным показателем с начала распространения инфекции в стране.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии выросло за сутки на 69 878, что стало рекордным показателем с начала распространения инфекции в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, общее количество инфицированных достигло 2 975 701.

По данным минздрава страны, в стране проходят лечение 697 330 пациентов с коронавирусной инфекцией, что на 5 302 человека больше, чем накануне. Число выздоровевших выросло за сутки на 63 631 и достигло 2 222 577. Количество смертельных случаев увеличилось за 24 часа на 945 и в целом составило 55 794.