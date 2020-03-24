​Число заразившихся коронавирусом во Франции превысило 22 тыс. человек

Число случаев заражения коронавирусом во Франции за сутки выросло почти на 2,5 тысячи и составляет 22,3 тысячи человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник в ходе брифинга глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

"На сегодняшний вечер у нас 22 300 подтверждённых случаев заболевания ... В больницах от коронавируса скончались 1 100 человек", - сказал Саломон.

В тяжелом состоянии в реанимации являются 2 516 человек, треть из них - 34% - в возрасте младше 60 лет, а 58% - в возрасте от 60 до 80 лет.

Он отметил, что "есть и хорошие новости: 3 291 человек, выздоровев, покинули больницы".

Напомним, что накануне число зараженных составляло 19 856 человек, 860 человек умерли.