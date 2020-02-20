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Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82 человек

Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82 человек

Южная Корея подтвердила еще 31 новый случай заражения коронавирусом COVID-2019, общее число зараженных в стране достигло 82.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

По данным KCDC, 30 новых случаев подтвердили в провинции Кёнсан-Пукто и городе Тэгу, еще один зараженный из Сеула.

23 человека из числа новых пациентов ходили в одну церковь и близко контактировали с 31-м зараженным. Два человека заразились в больнице, путь заражения еще пяти неизвестен.

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