​Число заразившихся коронавирусом в Японии достигло 1 тыс.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии, включая тех, кто находился на борту круизного лайнера Diamond Princess, достигло 1 тыс. человек.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство Kyodo.
За минувшую ночь число пациентов с вирусом увеличилось на пять. В частности, впервые COVID-19 был выявлен в префектуре Ямагути на западе страны.
Случаи заражения зафиксированы более чем в половине префектур страны, а наиболее тяжелая ситуация по-прежнему складывается на северном острове Хоккайдо. Там отмечено 79 случаев COVID-19 среди населения, в связи с чем местные власти ввели локальный режим ЧС до середины марта. Что касается других регионов Японии, то примерно по 30 заражений выявлено в префектурах Токио, Канагава, Айти.