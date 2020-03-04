​Число заразившихся коронавирусом в Японии достигло 1 тыс.

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии, включая тех, кто находился на борту круизного лайнера Diamond Princess, достигло 1 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

За минувшую ночь число пациентов с вирусом увеличилось на пять. В частности, впервые COVID-19 был выявлен в префектуре Ямагути на западе страны.

Случаи заражения зафиксированы более чем в половине префектур страны, а наиболее тяжелая ситуация по-прежнему складывается на северном острове Хоккайдо. Там отмечено 79 случаев COVID-19 среди населения, в связи с чем местные власти ввели локальный режим ЧС до середины марта. Что касается других регионов Японии, то примерно по 30 заражений выявлено в префектурах Токио, Канагава, Айти.