О нас
Report Georgia
Аудио новости

Число заразившихся коронавирусом в Великобритании превысило 4 млн человек

Число заразившихся коронавирусом в Великобритании превысило 4 млн человек Число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании составило более 15,1 тыс.
Другие страны
12 февраля 2021 г. 20:40
Число заразившихся коронавирусом в Великобритании превысило 4 млн человек

Число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании составило более 15,1 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, всего в стране зафиксировано более 4,01 млн случаев инфицирования.

Таким образом, Великобритания стала пятой страной в мире, в которой выявили более 4 млн заразившихся, после США, Индии, Бразилии и России.

За минувшие сутки в Соединенном Королевстве было отмечено 758 летальных исходов. Днем ранее власти сообщали о 678 смертях и 13,5 тыс. случаев заражения. В общей сложности от осложнений, связанных с коронавирусом, в стране умерли 115 529 человек, что является самым высоким показателем в Европе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

США исключают хуситов из списка террористических организаций
США исключают хуситов из списка террористических организаций
12 февраля 2021 г. 20:15
Администрация Байдена начала проверку с целью закрытия тюрьмы Гуантанамо
Администрация Байдена начала проверку с целью закрытия тюрьмы Гуантанамо
12 февраля 2021 г. 19:42
11 человек погибли в результате взрывов на заводе пиротехники в Индии
11 человек погибли в результате взрывов на заводе пиротехники в Индии
12 февраля 2021 г. 17:22
ФРГ, Великобритания и Франция обеспокоены производством Ираном урана
ФРГ, Великобритания и Франция обеспокоены производством Ираном урана
12 февраля 2021 г. 17:17
Ким Чен Ын уволил главного экономиста КНДР
Ким Чен Ын уволил главного экономиста КНДР
12 февраля 2021 г. 15:29
В Мьянме полиция открыла стрельбу для разгона протестующих
В Мьянме полиция открыла стрельбу для разгона протестующих
12 февраля 2021 г. 12:19
В Германии выявили нарушения порядка очередности вакцинации населения
В Германии выявили нарушения порядка очередности вакцинации населения
12 февраля 2021 г. 11:47
30 французов потеряли зрение от действий полиции
30 французов потеряли зрение от действий полиции
12 февраля 2021 г. 07:46
Возросло число погибших и раненых в ДТП в США - ОБНОВЛЕНО
ВидеоВозросло число погибших и раненых в ДТП в США - ОБНОВЛЕНО
12 февраля 2021 г. 06:40
В Дании задержаны подозреваемые в терроризме
В Дании задержаны подозреваемые в терроризме
12 февраля 2021 г. 05:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi