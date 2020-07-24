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Число заразившихся коронавирусом в США превысило 4 млн

Число заразившихся коронавирусом в США превысило 4 млн Количество случаев инфицирования коронавирусом в США достигло 4 005 414.
Другие страны
24 июля 2020 г. 01:51
Число заразившихся коронавирусом в США превысило 4 млн

Количество случаев инфицирования коронавирусом в США достигло 4 005 414.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, основанные на информации федеральных и местных властей.

Согласно данным, размещенным на сайте исследовательской организации, с начала эпидемии в США умерли 143 820 пациентов с коронавирусом, вылечились 1 210 849 человек.

Самое большое число заразившихся зафиксировано в штате Калифорния (421 857), затем следуют Нью-Йорк (409 697), Флорида (389 868) и Техас (363 615).

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