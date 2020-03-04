Число заразившихся коронавирусом в Швеции за один день увеличилось вдвое

Количество инфицированных коронавирусом в Швеции увеличилось во вторник вдвое и достигло 30 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал SVT.

Последние шесть случаев подтверждены в Стокгольме. Всего в столице зарегистрированы 15 пациентов с COVID-19, в западной провинции Вестра Гёталанд - девять, в регионе Йёнчёпинг в южной части страны - три, один - в южном регионе Сконе, в области Упсала в 70 км от Стокгольма - два. Чаще всего речь идет о людях, вернувшихся из поездки в Северную Италию.