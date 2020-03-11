Число заразившихся коронавирусом в Швеции превысило 460 человек

Число заразившихся коронавирусом в Швеции в среду достигло 461.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в ходе пресс-конференции эпидемиолог Агентства здравоохранения страны Андерс Валленстен.

Более половины случаев - около 230 - приходятся на регион Стокгольма. Двое заболевших в Стокгольме находятся в отделении интенсивной терапии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 100 странах.