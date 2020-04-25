Число заразившихся коронавирусом в Нидерландах превысило 37 тыс.

Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах за сутки увеличилось на 655 и достигло 37 190. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM).

Медики также отмечают, что число жертв новой коронавирусной инфекции в стране возросло за сутки на 120 и достигло 4 440 человек. В больницах лечатся почти 10,4 тысячи человек. Специалисты подчеркивают, что зараженных в стране больше, так как не все проходят тест на коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.