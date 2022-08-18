ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 590 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 590 млн, а число летальных исходов вследствие ковида - 6,44 млн.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 590 млн, а число летальных исходов вследствие ковида - 6,44 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 19:15 по бакинскому времени 18 августа в ВОЗ поступили сведения о 590 659 276 инфицированных и 6 440 163 умерших с начала пандемии. Число заразившихся увеличилось за последние сутки на 890 907, летальных исходов - на 2 329.

Отметка 500 млн заразившихся была пройдена 14 апреля 2021 года.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 91 995 265. Далее следуют Индия (44 298 864), Бразилия (34 201 280), Франция (33 275 006) и Германия (31 725 160). Летальных исходов больше всего также в США - 1 027 845, вторую строчку занимает Бразилия (681 763), третью - Индия (527 206). Далее следуют Россия (383 362) и Мексика (328 798).