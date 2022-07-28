Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 570 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 570 млн, а число летальных исходов вследствие ковида - 6,38 млн.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 570 млн, а число летальных исходов вследствие ковида - 6,38 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 27 июля в ВОЗ поступили сведения о 570 005 017 инфицированных и 6 384 128 умерших с начала пандемии. Число заразившихся увеличилось за сутки на 1 019 583, летальных исходов - на 1 882.

Отметим, что статистика организации учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка 500 млн заразившихся была пройдена 14 апреля, 400 млн - 10 февраля, 300 млн - 8 января, 200 млн - 5 августа 2021 года.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 89 428 046. Далее следуют Индия (43 938 764), Бразилия (33 621 965), Франция (32 664 720) и Германия (30 598 385). Летальных исходов больше всего также в США - 1 017 366, вторую строчку занимает Бразилия (677 143), третью - Индия (526 167). Далее следуют Россия (382 272) и Мексика (327 109).

За минувшую неделю (18 - 24 июля) 6 607 653 человека заразились коронавирусной инфекцией, 12 689 умерли. Число выявленных случаев заражения снизилось в мире за неделю на 3% по сравнению с предшествующими семью днями, а число летальных исходов осталось в целом на прежнем уровне, согласно опубликованному в среду эпидемиологическому бюллетеню ВОЗ.