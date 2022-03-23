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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 470 млн

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 470 млн Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 470 млн, а количество летальных исходов - 6,09 млн.
Другие страны
23 марта 2022 г. 01:19
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 470 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 470 млн, а количество летальных исходов - 6,09 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник ВОЗ.

По состоянию на 22 марта в ВОЗ поступили сведения о 470 839 745 инфицированных и 6 092 933 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 1 244 012, летальных исходов - на 14 865.

Отметим, что статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка в 450 млн заразившихся была пройдена 10 марта, 400 млн - 10 февраля, 350 млн - 25 января, 300 млн - 8 января, 250 млн - 9 ноября прошлого года, 200 млн - 5 августа.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 79 015 226. Далее следуют Индия (43 010 971), Бразилия (29 630 484), Франция (23 442 023) и Великобритания (20 319 438). Летальных исходов больше всего также в США - 964 473, вторую строчку занимает Бразилия (657 205), третью - Индия (516 543). Далее следуют Россия (365 373) и Мексика (322 092).

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