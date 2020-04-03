​Число заразившихся коронавирусом в мире превысило миллион человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1 миллион.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса в США, основываясь на собственных подсчетах.

По его данным, число случаев выросло до 1 002 159, умерших уже 51 485.

Университет суммирует широкий круг статистики по официальным источникам и СМИ.

Ранее ТАСС сообщал, что жертвами коронавируса в мире стали как минимум 50 тыс. человек.

Наибольшая смертность от заболевания и вызванных им осложнений наблюдается в Италии - 13 915 случаев. В числе стран, в которых наибольшее количество летальных исходов болезни, Испания (10 003), США (5 316), Франция (4 503), Китай (3 287), Иран (3 160), Великобритания (2 921), Нидерланды (1 339), Бельгия (1 011), Германия (1 001).

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире приближается к 1 млн. Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни пандемией.

Вспышка вызванного коронавирусом заболевания произошла в конце декабря 2019 года в Ухане в Центральном Китае. Сейчас она распространилась на 165 стран мира, последним государством, где было выявлено заболевание, стало Малави.