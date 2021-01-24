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Число заразившихся коронавирусом в Колумбии превысило 2 млн

Число заразившихся коронавирусом в Колумбии превысило 2 млн Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии сообщило в субботу о 15 551 новом случае заражения коронавирусом.
Другие страны
24 января 2021 г. 07:31
Число заразившихся коронавирусом в Колумбии превысило 2 млн

Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии сообщило в субботу о 15 551 новом случае заражения коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, общее число инфицированных в стране достигло 2 002 969.

"23 января мы подтвердили выздоровление 10 757 пациентов, 15 551 новый случай заражения и 396 летальных исходов в Колумбии. В итоге число выздоровевших достигло 1 822 309, пациентов с (вызываемым коронавирусом заболеванием) COVID-19 - 2 002 969, умерших - 50 982", - отмечается в сообщении, размещенном на странице ведомства в Twitter.

В столице Боготе с начала пандемии зафиксировано 587 675 случаев инфицирования.

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Версия на азербайджанском языке Kolumbiyada koronavirusa yoluxanların sayı 2 milyonu ötüb

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