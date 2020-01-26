Число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 1975, умерли 56 человек - ОБНОВЛЕНО

Число подтвержденных случаев заражения в Китае пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, увеличилось до 1975, количество летальных исходов выросло до 56.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил 26 января Государственный комитет по делам здравоохранения КНР, состояние 324 пациентов оценивается как тяжелое.

Ранее китайские власти сообщали о 1743 зараженных и 54 умерших.

Как отмечает ведомство, еще около 2,7 тыс. человек могут быть заражены, однако их диагноз еще не подтвержден. Около 21,5 тыс. жителей Китая имели тесные контакты с инфицированными и находятся под наблюдением врачей.

По данным властей КНР, больше всего случаев заражения (1052) подтверждено в провинции Хубэй и ее административном центре Ухане, где первоначально начал распространяться коронавирус 2019-nCoV. На этот же регион приходится наибольшее число жертв - 52 человека. Случаи заболевания пневмонией нового типа зарегистрированы и в Пекине (51) и Шанхае (40).

Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.

***19:22:06

Количество заразившихся новым типом коронавируса в различных частях Китая увеличилось до 1372 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на власти.

Ранее официально сообщалось о 1287 зараженных, из них 41 человек скончался.

По данным телеканала, к настоящему моменту у 1372 человек в Китае подтверждена пневмония, вызванная новым типом коронавируса, из них 41 человек умер, 39 человек выздоровели и выписаны из больниц.