Число заразившихся коронавирусом в Израиле превысило 10 тысяч

В Израиле коронавирусной инфекцией заразились 10 505 человек. 191 заболевший находится в тяжелом состоянии, из них 132 человека подключены к аппаратам искусственного дыхания (ИВЛ).

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Как отмечается, за минувшие сутки новых летальных исходов от вируса не выявлено. В общей сложности погибли 95 человек.

По состоянию на 11 апреля выздоровели 1 236 пациентов.

12 апреля в Израиле будет возобновлена работа общественного транспорта.

По последним данным, в мире выявлено 1,7 млн случаев заражения коронавирусом нового типа.