Число заразившихся коронавирусом в Италии достигло 400

Число заразившихся коронавирусом нового типа в Италии возросло до 400 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил глава департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли.

"У нас 400 заразившихся", - сообщил он. По его словам, в северной области Ломбардия, являющейся зоной вспышки коронавируса в Италии, по-прежнему самое большое число инфицированных. Как указал Боррелли, на данный момент трое ранее заразившихся считаются излечившимися. Это эвакуированный из Уханя итальянец, который был выписан еще в конце прошлой недели, и китайская супружеская пара. И у мужчины, и у женщины, проходивших госпитализацию на протяжении месяца, анализы более не выявили наличие коронавируса. Все трое проходили лечение в национальном институте инфекционных заболеваний "Спаланццани" в Риме.