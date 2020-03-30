Число заразившихся коронавирусом в Испании превысило число инфицированных в Китае

По меньшей мере 85 195 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили cегодня в министерстве здравоохранения королевства.

По его данным, число летальных исходов в стране за сутки увеличилось на 812, инфицированных - на 6 398. Всего с начала распространения вируса 7 340 человек умерли, 16 780 пациентов выздоровели.

Больше всего заболевших обнаружено в автономном сообществе Мадрид (24 090). Общее число погибших и зараженных в Испании превышает количество умерших и инфицированных в Китае. По данным Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, на 00:00 30 марта в материковом Китае (без Гонконга, Макао и Тайваня) было зафиксировано 81 470 случаев заражения коронавирусом. Среди них 3 304 завершились летальным исходом.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Сейчас в Испании введен режим повышенной готовности. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.