​Число заразившихся коронавирусом в Испании превысило 215 тыс.

По меньшей мере 215 216 случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе Минздрава королевства.

В ведомстве уточнили, что 24 824 человека умерли, 114 678 пациентов выздоровели. Таким образом, за 24 часа число инфицированных выросло на 1 175, умерших - на 281, выздоровевших - на 2 628.

Антирекорд по смертности был зафиксирован в стране 1 апреля - тогда жертвами эпидемии за сутки стали 950 пациентов. Уже несколько недель уровень распространения заболевания в Испании постепенно снижается.