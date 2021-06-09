О нас
Report Georgia
Аудио новости

Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 29 млн

Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 29 млн Медики в Индии зарегистрировали за минувшие сутки 92 596 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся за время эпидемии в стране достигло 29 089 069. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду на своем сайте ми
Другие страны
9 июня 2021 г. 10:36
Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 29 млн

Медики в Индии зарегистрировали за минувшие сутки 92 596 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся за время эпидемии в стране достигло 29 089 069. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду на своем сайте министерство здравоохранения и благосостояния семьи, число летальных исходов выросло за 24 часа на 2 219 и достигло 353 528.

Вторые сутки подряд в Индии зафиксировано менее 100 тыс. новых инфицированных - днем ранее сообщалось о 86 498 заразившихся. До этого с 5 апреля суточное число новых случаев заражения превышало 100 тыс. Антирекорд по этому показателю был зафиксирован 7 мая и составлял 414 188 случаев.

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Индии выросло на 1 млн за 9 суток - с 31 мая, когда этот показатель превысил 28 млн человек. Ранее это число увеличивалось на 1 млн каждые три-пять дней: более 27 млн было зафиксировано 26 мая, более 26 - 21 мая. О том, что этот показатель превысил 25 млн, стало известно 18 мая, о более 24 млн - 14 мая, о 23 млн Минздрав страны сообщил 12 мая, о более 22 млн - 9 мая, а о более 21 млн инфицированных - 6 мая. Как отмечает ведомство, замедление роста числа заразившихся явно свидетельствует об улучшении ситуации с коронавирусом в стране.

Индия занимает второе место в мире (после США) по общему числу случаев заражения коронавирусом и третье место по количеству летальных исходов (после США и Бразилии).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке India's COVID case count exceeds 29 million

Самое важное

В Баку судят армянских военных, пытавших азербайджанских пленных в Шушинской тюрьме
ФотоВ Баку судят армянских военных, пытавших азербайджанских пленных в Шушинской тюрьме
9 июня 2021 г. 11:13
Зять Али Гасанова уволен из органов внутренних дел - ЭКСКЛЮЗИВ
Зять Али Гасанова уволен из органов внутренних дел - ЭКСКЛЮЗИВ
9 июня 2021 г. 09:28
Азербайджан вернул Армении задержанного военнослужащего
Азербайджан вернул Армении задержанного военнослужащего
8 июня 2021 г. 23:26
В Сент-Этьене прошла акция протеста против армянских убийц
ФотоВ Сент-Этьене прошла акция протеста против армянских убийц
8 июня 2021 г. 22:57
Возбуждено уголовное дело по факту избиения врача лже-инвалидом
Возбуждено уголовное дело по факту избиения врача лже-инвалидом
8 июня 2021 г. 17:14
Прокурор потребовал приговорить ливанского террориста к 20 годам лишения свободы
ФотоПрокурор потребовал приговорить ливанского террориста к 20 годам лишения свободы
8 июня 2021 г. 14:37
Армянская диверсионная группа перешла на территорию Лачина, есть задержанные
Армянская диверсионная группа перешла на территорию Лачина, есть задержанные
8 июня 2021 г. 14:16
И. о. помощника госсекретаря США прибыл в Азербайджан
И. о. помощника госсекретаря США прибыл в Азербайджан
8 июня 2021 г. 13:49
Оперштаб: Владельцев ресторанов будут наказывать за организацию концертов
Оперштаб: Владельцев ресторанов будут наказывать за организацию концертов
8 июня 2021 г. 13:19
В Баку главврач путем мошенничества присвоил крупную сумму денег
В Баку главврач путем мошенничества присвоил крупную сумму денег
7 июня 2021 г. 17:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi