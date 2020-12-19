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Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 10 млн

Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 10 млн Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом выросло в Индии за минувшие сутки на 25 152 и достигло 10 004 599
Другие страны
19 декабря 2020 г. 10:25
Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 10 млн

Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом выросло в Индии за минувшие сутки на 25 152 и достигло 10 004 599.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи на своем сайте. По информации число летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией, увеличилось за 24 часа на 347 и составило 145 136.

Таким образом, Индия стала второй страной в мире, число заболевших коронавирусной инфекцией в которой превысило 10 млн, после США (17 459 296 заболевших - по данным американского Университета Джонса Хопкинса). Индии потребовалось 325 дней с начала эпидемии, чтобы превысить показатель в 10 млн инфицированных. Страна также занимает третье место в мире по количеству летальных исходов из-за коронавируса (после США и Бразилии).

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