Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 5 тыс

Число заразившихся коронавирусом за сутки в Индии увеличилось более чем на 770 человек, вирус обнаружен у 5 194 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает министерство здравоохранения и семейного благополучия Индии.

В это число входят 4 643 человек, проходящих лечение, 401 выздоровевший, 149 погибших и один человек, мигрировавший из страны.

Самое большое число зараженных - в штате Махараштра, тут болеют 1 018 человек, следом по числу инфицированных идет Тамилнад – 690 случаев, далее идет столичная территория Дели, где находятся 576 заболевших человек.

Власти Индии на фоне пандемии коронавируса объявили о режиме изоляции на 21 день, до 14 апреля. Власти призвали жителей страны не выходить на улицы без веских причин, ограничили работу общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог. Также до 14 апреля запрещены все внутренние и международные пассажирские авиарейсы.