​Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 6,4 тысячи человек

Число заразившихся новым коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 670 человек и составило, по данным на пятницу, 6 412.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения и семейного благополучия Индии.

Это число включает в себя 5 709 человек, проходящих лечение, 503 выздоровевших, 199 погибших и одного человека с COVID-19, мигрировавшего за пределы страны.

Наибольшее число больных в штате Махараштра – 1 364 человека.

Власти Индии на фоне пандемии COVID-19 объявили о режиме изоляции на 21 день, до 14 апреля. Власти призвали жителей страны не выходить на улицы без веских причин, ограничили работу общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог. Также до 14 апреля запрещены все внутренние и международные пассажирские авиарейсы. Власти Индии примут решение о продлении введенного из-за COVID-19 режима изоляции после видеоконференции в субботу премьер-министра Нарендры Моди и главных министров штатов страны.