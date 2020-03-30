​Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 1 тыс.

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Индии составило к утру понедельника 1 024.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщает индийское министерство здравоохранения и благополучия семьи на своем сайте.

Ведомство отмечает, что это число может вырасти, когда придут данные из ряда отдаленных округов. В воскресенье утром число заболевших составляло 979.

По информации министерства, в Индии на этот момент зарегистрирован 901 пациент на лечении. Среди инфицированных 48 иностранных граждан. Кроме того, 96 человек выздоровели, 27 индийских граждан умерли.

Премьер-министр Нарендра Моди призвал 23 марта власти всех штатов и союзных территорий обеспечить строгое соблюдение мер по поддержанию особого режима до 14 апреля включительно. Гражданам предписано никуда не ездить и по возможности не выходить из дома. Закрыты все города, в том числе Нью-Дели, Мумбаи, Калькутта, Ченнаи, Бангалор.