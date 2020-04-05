​Число заразившихся коронавирусом в Германии превысило 90 тыс.

Число умерших пациентов с коронавирусом в Германии составило 1 318, инфицированы 91 314 тыс. человек.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привел в субботу портал FOCUS online, проанализировавший сведения, поступившие от федеральных земель ФРГ.
Эпицентром распространения COVID-19 в Германии является Бавария. Далее следуют Северный Рейн - Вестфалия и Баден - Вюртемберг. Более 24 тыс. человек по всей стране выздоровели.
За сутки в Германии умерли около 166 человек, заразились почти 6 тыс. Темпы распространения эпидемии и смертность по сравнению с предыдущими днями не изменились.