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Число заразившихся коронавирусом в Германии превысило 90 тыс.

​Число заразившихся коронавирусом в Германии превысило 90 тыс.

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© Reuters

Число умерших пациентов с коронавирусом в Германии составило 1 318, инфицированы 91 314 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привел в субботу портал FOCUS online, проанализировавший сведения, поступившие от федеральных земель ФРГ.

Эпицентром распространения COVID-19 в Германии является Бавария. Далее следуют Северный Рейн - Вестфалия и Баден - Вюртемберг. Более 24 тыс. человек по всей стране выздоровели.

За сутки в Германии умерли около 166 человек, заразились почти 6 тыс. Темпы распространения эпидемии и смертность по сравнению с предыдущими днями не изменились.

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