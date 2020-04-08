Число заразившихся коронавирусом в Европе cоставило почти 700 тыс.

Количество случаев заражения коронавирусом нового вида в Европе превысило 687 тыс., более 62 тыс. человек умерли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге в Копенгагене директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"По состоянию на сегодняшнее утро, зарегистрировано 687 236 случаев [заражения]. Мы с сожалением сообщаем о смерти 62 824 человек", - сказал он.

Выразив "большую обеспокоенность" распространением инфекции в Европе и в целом в мире, глава регионального бюро напомнил, что семь из наиболее сильно затронутых пандемией стран находятся в Европейском регионе. Это Испания, Италия, Германия, Франция, Великобритания, Турция и Швейцария.

Клюге обратил внимание на замедление роста числа новых случаев заболевания в Испании, хотя в этой стране больше заболевших, чем в Италии. Смертность в Испании также демонстрирует "признаки снижения", сказал директор.

Говоря об Италии, он отметил: "Хотя число случаев продолжает расти, темпы роста существенно замедляются". В Германии, по его словам, также "началось уменьшение числа [новых] случаев". "Дальнейший хороший прогресс достигнут также в Австрии, Нидерландах и Швейцарии", - констатировал он.