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Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло до 115 человек

​Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло до 115 человек

Лаборатория департамента здоровья в субботу выявила заражение коронавирусом у шести жителей Эстонии, общее число заразившихся достигло 115 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

"Вирус COVID-19 в субботу диагностировали у шести жителей Эстонии, все они из города Пярну. Общее число заразившихся достигло 115 человек. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено 853 теста на коронавирус. Из них 115 оказались положительными", - говорится в сообщении.

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