Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 13 тысяч

Число заболевших коронавирусом в Бразилии возросло до 13 717, количество погибших за сутки увеличилось более чем на 100 человек - до 667.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Министерство здравоохранения страны в Twitter.

Накануне число заболевших в Бразилии составляло 12 056, погибших - 553."Число заразившихся составляет 13 717, погибших - 667, смертность составляет 4,9%", - сообщается в бюллетене.

Как отмечается, самое большое распространение коронавируса зафиксировано в юго-восточной части страны. В частности, на штат Сан-Паулу приходится самое большое число заболевших (5 682) и умерших (371). На втором месте идет штат Рио-де-Жанейро, там выявлено 1 688 заразившихся COVID-19 и 89 погибших.