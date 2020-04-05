​Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 10 тыс.

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Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Бразилии за последние сутки выросло на 1 222 и составило 10 278 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Минздрав южноамериканской республики.

Количество летальных исходов заболевания выросло до 431, увеличившись по сравнению с предыдущим днем на 20% (72 умерших). Уровень смертности составляет 4,2%. Абсолютное большинство летальных исходов (81%) приходится на инфицированных в возрасте старше 60 лет, 79% умерших относились к группам риска. Как уточняют в ведомстве, всего за первые 13 недель 2020 года в медучреждения страны поступили 27 773 пациента с тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС), из которых только у 2 131 пациента подтвержден COVID-19.

Более 60% человек с подтвержденным диагнозом проживают в юго-восточном регионе страны, где расположены крупнейшие города - Сан-Паулу (около 4,5 тыс. инфицированных и 260 умерших) и Рио-де-Жанейро (более 1,2 тыс. заразившихся и 58 умерших). Высокие показатели заболеваемости и смертности отмечены также в штатах Сеара (730 заразившихся и 22 умерших) и Амазонас (311 заразившихся и 12 умерших). В этих регионах, а также в столичном Федеральном округе власти опасаются начала фазы неконтролируемого роста заражений.