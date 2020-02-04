​Число заразившихся коронавирусом в Австралии достигло 13

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Число заразившихся новым коронавирусом в Австралии достигло 13 человек, впервые в стране вирус обнаружили у ребенка.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал ABC.

Заболевший восьмилетний ребенок прибыл в австралийский штат Квинсленд из эпицентра распространения нового коронавируса – китайского города Ухань - в составе туристической группы. В той же группе были 44-летний мужчина и 42-летняя женщина, у которых ранее диагностировали коронавирус.

В настоящее время ребенок находится в изоляции в больнице города Голд-Кост в штате Квинсленд, его состояние стабильно.

Австралийские власти предпринимают меры для предотвращения распространения коронавируса. В понедельник самолет авиакомпании Qantas доставил на базу ВВС Австралии Лирмонт в штате Западная Австралия порядка 300 австралийцев, эвакуированных из Китая. После медицинского обследования, 240 человек отправили спецрейсами на карантин на остров Рождества.