Число заразившихся коронавирусом на борту круизного судна в Японии достигло 355

Заражение новым коронавирусом 2019-nCoV обнаружено еще у 70 человек на борту круизного судна DiamondPrincess, которое находится на карантине в порту японского города Иокогама.

Как передает Report, об этом сообщил в воскресенье телеканал NHK.

Общее число случаев заражения на лайнере достигло уже 355. Гражданство новых заразившихся на данный момент не уточняется.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту.

На борту судна находились около 3,7 тыс. пассажиров и челнов экипажа из 50 стран, включая Россию. Карантинное судно ранее разрешили покинуть примерно 200 пожилым пассажирам в возрасте старше 80 лет. 17 февраля США должны эвакуировать с судна около 380 своих граждан