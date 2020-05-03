​Число заразившихся COVID-19 в России за сутки возросло на 10 633

Число заразившихся за сутки коронавирусом в России возросло на 10 633, до 134 тыс. 687 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в оперативном штабе.

Число летальных исходов из-за COVID-19 в России возросло до 1 280, за сутки умерли 58 человек.

Симптомов нет у 50,3% выявленных в России за сутки пациентов с коронавирусом.

Российские медики провели более 4,1 млн тестов на выявление COVID-19.

"В Российской Федерации проведено более 4,1 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки было сделано 174 тыс. исследований.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 на сегодняшний день остается 215 тыс. человек.