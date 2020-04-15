​Число заразившихся COVID-19 в Перу превысило 10 тыс.

Министерство здравоохранения Перу сообщило во вторник, что общее число заразившихся коронавирусом на территории страны превысило 10 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление было опубликовано на сайте национального правительства.

"Министерство здравоохранения информирует население о том, что по состоянию на 14 апреля 102 216 человек сдали тест на наличие COVID-19. Результаты (тестов) 10 303 человек оказались положительными", - говорится в заявлении. Отмечается, что 230 человек умерли из-за заражения коронавирусом, 2 869 пациентов выздоровели.