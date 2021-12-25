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Число заразившихся COVID-19 в мире приблизилось к 279 млн человек

Число заразившихся COVID-19 в мире приблизилось к 279 млн человек Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы выросло до 278 млн 970 тыс. 424.
Другие страны
25 декабря 2021 г. 11:18
Число заразившихся COVID-19 в мире приблизилось к 279 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы выросло до 278 млн 970 тыс. 424.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончался 5 млн 392 тыс. 821 человек.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где зарегистрировали 52 млн 42 тыс. 35 инфицированных COVID-19 и 816 436 умерших.

В Индии подтверждены 34 млн 779 тыс. 815 случаев болезни и 479 520 случаев смерти, в Бразилии - 22 млн 234 тыс. 623 случая COVID-19 и 618 655 умерших.

Портал Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, сообщил, что коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 694,0. В США на 1 млн жителей скончались 2 509 человек, Индии - 343, Бразилии - 2 879.

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