Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 295 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире достигло 295 222 031.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире достигло 295 222 031.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире скончались 5 457 484 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

На первом месте находятся США, где всего выявили 57 048 800 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 830 071.

Далее идет Индия с показателями 35 018 358 и 482 551 соответственно.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где коронавирусом заразились 22 328 252 человека. Из них умерли 619 654.