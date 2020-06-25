​Число заразившихся COVID-19 в Бразилии за сутки выросло cвыше 40 тыс.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии увеличилось за сутки на 42 725, до 1 188 631.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в среду вечером данные официальной статистики бразильского Минздрава.

Это второй по величине показатель после зафиксированного 19 июня, когда был выявлен 54 771 случай заражения. Во вторник было зарегистрировано почти 40 тыс. новых случаев. Согласно обновленной сводке, более половины инфицированных - 649 908 - уже выздоровели. За минувшие сутки зарегистрировано 1 185 летальных исходов. В общей сложности из-за коронавируса умерли 53 830 человек.

Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица - крупнейший мегаполис Бразилии. В регионе насчитывается 238 822 заразившихся и 13 352 умерших. После объявленного властями в начале июня постепенного отказа от социальной изоляции и возвращения к прежнему укладу жизни наметилась тенденция увеличения числа новых случаев инфицирования, что вынудило администрацию региона вновь ужесточить ограничения в отдельных районах штата.

Вторым по числу заразившихся стал соседний Рио-де-Жанейро, преодолевший во вторник стотысячную отметку (103 493 подтвержденных случаев). В регионе из-за коронавируса умерли 9 295 человек. Там на фоне устойчивого снижения с начала июня числа регистрируемых ежедневно смертей из-за COVID-19 было объявлено о дальнейшем восстановлении экономической активности, что привело к снижению уровня социальной изоляции с 76% в начале пандемии до 36% в минувшие выходные и, как следствие, повторному росту динамики заражения.

Третьим по числу инфицированных и умерших является северо-восточный штат Сеара. Из проведенных в регионе почти 241,3 тыс. тестов на коронавирус положительный результат оказался у 99 578 жителей, из которых умерли 5 815 человек. Еще у более 60 тыс. местных жителей медики также подозревают наличие инфекции. Несмотря на это, в столице штата - Форталезе - принято решение о частичном восстановлении работы кафе и ресторанов, а также религиозных учреждений.

Большое количество заражений и смертей по-прежнему фиксируется на севере страны. Там рекордсменами выступают штаты Пара (91 708 инфицированных, 4 726 умерли) и Амазонас (66 764 инфицированных, 2 710 умерли). В последнем темпы распространения инфекции снижались на протяжении нескольких недель, после чего власти столицы штата - Манауса - приняли решение о закрытии полевого госпиталя для пациентов с коронавирусом.

В северо-восточном штате Пернамбуку рост числа случаев заражения после объявления жесткого карантина замедлился, однако на прошлой неделе снова начал увеличиваться в результате ослабления мер самоизоляции, достигнув 54 022 (4 425 жителей региона умерли). Большое число заразившихся зарегистрировано в штате Мараньян (73 314), где жертвами коронавируса стали 1 836 человек. Там наблюдается замедление темпов распространения вируса по сравнению с предыдущим месяцем, однако по числу летальных исходов июнь уже установил антирекорд.

Специалисты также отмечают ухудшение эпидемиологической ситуации в центральной части страны и у ее западных границ. Аналитики указывают, что в административных центрах регионов динамика распространения вируса постепенно стабилизируется, в то время как в глубинке она ускоряется.