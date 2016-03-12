Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Число зараженных вирусом Зика в Колумбии превысило 51 тысячу человек. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Национальном институте здравоохранения этой страны.

"Число инфицированных составляет 51 тысячу 400 человек, включая 9511 беременных женщин", — говорится в заявлении медиков.

Колумбия является второй после Бразилии страной Латинской Америки и Карибского бассейна по числу зараженных этой лихорадкой. На этой неделе первый летальный случай от лихорадки Зика отмечен в Гондурасе.

Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, так как вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.