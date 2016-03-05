Баку. 5 Марта. REPORT.AZ/ Число зараженных вирусом Зика в Колумбии превысило 47 тысяч человек.

Как передает Report, об этом сообщил в субботу Национальный института здравоохранения южноамериканской страны.

В конце февраля власти подтверждали наличие заболевания у 42 тысяч человек.

"Число инфицированных составляет 47 тысяч 771 человек, включая 8890 беременных женщин", — говорится в сообщении института.

Сейчас Колумбия является второй после Бразилии страной Латинской Америки и Карибского бассейна по числу зараженных этой лихорадкой.