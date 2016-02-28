Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Число зараженных вирусом Зика достигло 147 человек на территории США. Об этом сообщили в субботу местные СМИ, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Они приводят данные американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) о том, что в континентальной части США находятся уже 107 человек, которые заразились вирусом в местах, где распространено это заболевание.

Кроме того, в Пуэрто-Рико, имеющем статус свободно присоединившейся к США территории, уже 35 инфицированных, еще четверо - на Американском Самоа, один - на Американских Виргинских островах.

В ЦКПЗ уточнили, что в общей сложности в США установлены девять случаев заражения вирусом Зика беременных женщин.