Число зараженных коронавирусом в мире превысило 11,1 млн

В мире за сутки выявлены&более 203 тыс. случаев заражения коронавирусом.

В мире за сутки выявлены более 203 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 203 тыс., превысив 11,1 млн.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, по данным ВОЗ, количество летальных исходов увеличилось более чем на 5 тыс. и составило свыше 528 тыс.

По состоянию на 12:00 по бакинскому времени 5 июля в мире было зарегистрировано 11 125 245 инфицированных и 528 204 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 203 836, число умерших увеличилось на 5 195. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки было выявлено 212 326 случаев заражения и 5 134 летальных исхода.