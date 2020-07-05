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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 11,1 млн

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 11,1 млн В мире за сутки выявлены&более 203 тыс. случаев заражения коронавирусом.
Другие страны
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5 июля 2020 г. 23:06
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 11,1 млн

В мире за сутки выявлены более 203 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 203 тыс., превысив 11,1 млн.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу,  по данным ВОЗ, количество летальных исходов увеличилось более чем на 5 тыс. и составило свыше 528 тыс.

По состоянию на 12:00 по бакинскому времени 5 июля в мире было зарегистрировано 11 125 245 инфицированных и 528 204 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 203 836, число умерших увеличилось на 5 195. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки было выявлено 212 326 случаев заражения и 5 134 летальных исхода.

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Версия на азербайджанском языке ÜST: Dünyada son gündə koronavirusa 203 min yoluxma aşkarlandı

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